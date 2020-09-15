Опасность есть: коронавирус обнаружен на поверхностях в метро

В местах, где зараженные люди касаются руками поверхностей, остаются жизнеспособные образцы новой инфекции.

Специалисты Роспотребнадзора находят положительные образцы коронавируса на поверхностях в метро и ручках дверей. Об этом говорила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума РАН 15 сентября.

«Из 11 тысяч исследований — 17 положительных образцов смывов с поверхностей», — цитирует главного санитарного врача страны «Интерфакс».

По ее словам, этого достаточно, чтобы признать угрозу заражения при контакте с поверхностями в транспорте и различных учреждениях. Например, в больницах, где наблюдались вспышки CoViD-19, положительные образцы инфекции находились гораздо чаще: в 29 случаев из 4500 проб. Попова отметила, что сейчас Роспотребнадзор проводит подобные иследования по всей стране.

Добавим, по официальным данным на 15 сентября, число активных случаев заражения новым коронавирусом увеличилось по сравнению с началом месяца и снова перевалило за отметку в 170 тысяч. Число россиян, умерших от данной инфекции с начала пандемии, составляет 18 785 человек.