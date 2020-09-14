Изменила себя ради любви: художница разобрала психологические проблемы диснеевских принцесс

Художница из Венесуэлы Мария Гуадаррама нарисовала серию картинок о диснеевских принцессах, объединенную одним сюжетом: в каждом рисунке со сказочной героиней общается розовый жираф-психотерапевт. У популярных рисованных красавиц «специалист» находит определенные трудности во взаимоотношении с мужчинами, подмечая, что девушки серьезно запуталась в своих желаниях.

Например, Русалочке он говорит, что она изменила всю себя, ради того, чтобы вписаться в мир ее возлюбленного. Золушку жираф укоряет за то, что она всего пару часов потанцевала с принцем на балу, но уже решила, что он — любовь всех ее жизни. Принцессу Жасмин — за то, что она вышла замуж за парня, который врал ей весь период их знакомства. Белоснежка вообще поразила психолога своей доверчивостью — ушла жить в семью незнакомых гномов и приняла отравленное яблоко из рук неизвестной старухи.

Бель из «Красавицы и Чудовища» жираф напомнил, что, несмотря ни на какие подарки, ее принц незаконно удерживает ее взаперти. Ну а Мулан, по его мнению, отправилась на войну и спасла Китай для того, чтобы получить одобрение отца.

Эти комиксы были переведены на несколько языков и вызвали неоднозначную реакцию в Сети. Кто-то из пользователей посчитал их излишне феминистическими. Сама же художница пишет, что ее вдохновил здравый смысл, который разрушает сказки. Она призвала хейтеров признать, что у каждого человека есть внутренние проблемы, над которыми нужно работать.

Кстати, что касается Рапунцель, то жираф подчеркнул, что у девушки столько лет просидевшей в башне не должно быть проблем с самоизоляцией.