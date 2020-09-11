«Я хочу продолжать работать»: коронавирус остановил карьеру 84-летней порноактрисы

Только коронавирус может остановить «старейшую в мире порнозвезду» — статья с таким заголовком появилась на сайте Tokyo Reporter. Речь идет о 84-летней японке Юко Огасаваре, которая только в 81 год открыла в себе талант актрисы кино для взрослых. Женщина рассказала журналистам, что после ее дебютного фильма 2016 года она была постоянно задействована на съемках, пока они не остановились осенью 2019-го из-за эпидемии.

«Я хочу продолжать работать, — говорит Юко. — Компания сообщает мне, что простой вызван коронавирусом, но я готовлю свое тело, чтобы сниматься в будущем».

Пожилая актриса поделилась, что в подготовке делает упор на художественную гимнастику, потому что она требует поз, которые люди обычно не принимают. Как и в сфере, где ей приходится трудиться.

Также женщина поделилась воспоминаниями о своем замужестве. По словам Юко, ее муж был старше и держал ее в ежовых рукавицах. Только после его смерти она почувствовала себя свободной. В порноиндустрию женщина попала по знакомству. Она держала закусочную в Токио, и одна из ее клиентов оказалась стилистом на студии. Когда режиссер начал искать актрису в возрасте для особого жанра взрослого кино, девушка представила ему свою знакомую даму. Огасавара сначала скептически отнеслась к идее сниматься в порно, но когда узнала, что ее партнеры будут красивыми молодыми людьми, быстро согласилась.

«Я сказала своему старшему сыну: «Разве не здорово оставаться молодой?» — вспоминает актриса.

В своем дебютном фильме она сыграла домохозяйку, которой приходится удовлетворять своего ненасытного мужа четыре раза в день. После этой картины Юко участвовала еще в десяти проектах, пока ее карьеру не остановил коронавирус. Свое «долголетие в постели» женщина объясняет тем, что она пережила тяжелые времена и закалила свое сердце. Чего еще ожидать от страны долгожителей.