Объявлен старт вакцинации: в России начнут прививать от CoViD-19

В России началась вакцинация от коронавируса, сообщает ТАСС. 8 сентября первую партию отечественного препарата «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. Первыми прививки получат граждане из групп риска, в частности медики и учителя. Но стартовые партии вакцины будут небольшими, поэтому до массовой вакцинации указанных специалистов придется подождать до ноября.

Агентство сообщает, что если человек не находится в группе риска, то у него тоже есть шанс сделать прививку на ранних этапах распространения препарата (правда, пока речь идет только о москвичах. — Прим. ред.). Для этого нужно записаться в добровольцы на пострегистрационные исследования вакцины. Они будут проводиться в Москве в течение нескольких месяцев, для участия требуется 40 тысяч человек, заявку можно оставить на сайте столичной мэрии.

Добровольцем может стать гражданин старше 18 лет с московским полисом медстрахования, не болевший ОРВИ, как минимум, две недели до исследования и не заражавшийся ранее коронавирусом. Есть также ограничения для беременных и собирающихся зачать ребенка.

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В регионы вакцина тоже поступит. Это произойдет на следующей неделе, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Добавим, по официальным данным на 10 сентября, в России всего зафиксировано более 165 активных случаев заражения CoViD-19. Стоит отметить, что в мире число жертв уже достигло 900 тысяч. Как передает ТАСС, на первом месте по числу умерших находятся США (190 649 смертей), за ними идут Бразилия (127 464) и Индия (73 890).