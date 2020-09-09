Россияне вновь могут отдохнуть в Египте, Эмиратах и на Мальдивах

8 сентября Россия открыла авиасообщение с еще тремя иностранными государствами. Как сообщает Росавиация, перевозчики уже могут возобновить перелеты в Египет, ОАЭ и Мальдивскую Республику.

Так, в Каир и обратно разрешается организовать три рейса в неделю, в Дубай и Мале — по два рейса в неделю.

Напомним, что с 1 августа было восстановлено авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. 15 числа к этим направлениям прибавилась Швейцария. Изначально за рубеж можно было улететь только из аэропортов Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону. С 20 августа данный список пополнили воздушные гавани Казани, Калининграда и Новосибирска. Сейчас международные перевозки осуществляют 11 российских и 5 иностранных авиакомпаний. Росавиация продолжает вести переговоры с иностранными коллегами о возобновлении полетов.

Добавим, что по официальным данным на 9 сентября, в России зафиксировано около 166 тысяч активных случаев заражения новым коронавирусом, количество умерших от CoViD-19 перевалило за 18 тысяч человек.