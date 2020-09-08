«Чувствую себя отвратительно»: Вера Брежнева сдала тест на коронавирус

Популярная певица Вера Брежнева заподозрила, что больна коронавирусом. По словам 38-летней артистки, ей стало плохо после нескольких «ударных» рабочих дней.

«Я чего-то разболелась, второй день не могу собрать себя. Чувствую себя отвратительно», — цитирует звезду издание «7 дней».

Опасаясь за свое здоровье, Вера сдала тест на коронавирус, но результат оказался отрицательным. При этом самочувствие певицы уже два дня не улучшается. Поклонники и друзья поддерживают ее в соцсетях. От одного из таких постов Брежнева даже расплакалась, вспомнив о том, что ей иногда тоже можно быть слабой женщиной и снимать свою эмоциональную «броню».

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Добавим, что, по официальным данным на 8 сентября, общее число активных случаев заражения новым коронавирусом в России составляет около 167 тысяч. Количество умерших от этой инфекции приближается к 18 тысячам. Среди тех, кто переболел CoViD-19, немало актеров и звезд шоу-бизнеса.