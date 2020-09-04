Минздрав назвал категории граждан с большим приоритетом для вакцинации от CoViD-19

И это не только медики и учителя.

В четверг, 3 сентября, Минздрав России выпустил новые рекомендации для борьбы с коронавирусом, уже восьмые по счету.

В частности, в схему лечения новой инфекции добавлен новый российский противовоспалительный препарат левилимаб. А вот лекарства лопинавир и ритонавир были исключены из рекомендованных, потому что не показали достаточную эффективность при CoViD-19. Гидроксихлорохин отечественные медики оставили только в схемах лечения для пациентов с легкими и среднетяжелыми формами заболевания, основываясь на новых научных данных зарубежных коллег, которые показывают, что применение данного препарата эффективно только на ранних этапах развития болезни.

Также специалисты Минздрава определили приоритетный список категорий граждан, которых стоит прививать от коронавируса в первую очередь. В него вошли не только сами медики и учителя, но и работники торговли, сферы услуг, общепита, а также полицейские, призывники, работники общественного транспорта и органов соцзащиты, студенты и учащиеся колледжей. Вакцинация положена только тем, кто еще не переболел новой инфекцией и не имеет соответствующих антител.

В документе обозначены и противопоказания для прививки. В них вошли тяжелые аллергические реакции, наличие острых заболеваний, обострения хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания. В добавок, вакцинироваться не следует детям младше 18 лет и взрослым — старше 60 лет, поскольку еще нет данных о безопасности препарата для них. Если у человека имеется нетяжелая ОРВИ или острое инфекционные заболевание желудочно-кишечного тракта, прививку можно сделать после нормализации температуры тела.