«Чего вы такие старые-то?!»: Евгений Петросян похвастался активностью в своем возрасте

В конце лета 74-летний юморист Евгений Петросян уехал отдыхать в Сочи. 1 сентября артист выложил в Instagram фотографии и видео, как он катается на гидроцикле с инструктором, а потом купается в жилете в открытом море. Мужчина признался, что впервые оседлал водяной байк, но несмотря на это отлично провел время — вдоволь попрыгал по волнам и наплавался. Поклонникам звезды только и оставалось удивляться его бодрости духа и физической крепости.

На следующий день Евгений Ваганович выложил новую порцию фотографий и написал пост про свой возраст.

«Меня спрашивают: «Как вы относитесь к своему возрасту?». Я отвечаю: «Нормально! Меня смущает не мой возраст, а возраст моих ровесников. Смотрю на них и думаю: «Чего вы такие старые-то?!» — признался артист.

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Добавим, что на отдыхе Петросян нередко отваживается на различные виды развлечений. Например, полгода назад он забрался на верблюда и успешно освоил «корабль пустыни». Мужчина часто отмечает, что чувствует себя моложе своих лет. Хотя после новости о том, что он в 74 года женился на своей 30-летней помощнице, вряд ли стоит чему-то удивляться. Всем бы такую активную старость, как у Евгения Вагановича.