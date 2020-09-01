Число заразившихся коронавирусом россиян превысило миллион человек

Однако, по сравнению с другими странами, эпидемическая обстановка в РФ более благоприятная.

По официальным данным, 1 сентября общее количество россиян, заразившихся коронавирусом перевалило за миллион. Это если считать с начала пандемии. Более 815 тысяч человек от этой цифры уже выздоровели. В активной фазе заболевания находятся около 167 тысяч. Всего CoViD-19 унес жизни 17299 граждан РФ.

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По данным Роспотребнадзора, наша страна находится на 56 месте в мире по показателю заболеваемости на 100 тысяч населения. У нас он составляет 46,1. Если сравнить со странами Европы, то во Франции этот показатель почти в два раза больше (85), а в Испании – более чем в четыре раз (207,8).

При этом Россия может похвастаться широким охватом тестирования населения на коронавирус, наша страна на четвертом месте среди других государств мира по этому показателю. Всего было проведено почти 37 миллионов тестов.