Анна Попова: «Иммунитет к коронавирусу вырабатывается даже у пациента без симптомов»

Даже если человек переболел коронавирусом бессимптомно, у него все равно вырабатывается иммунитет к новой инфекции. Об этом 28 августа на совете ректоров сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сославшись на данные новейшего исследования, в котором участвовали более 70 тысяч пациентов.

«Ученые наши сегодня говорят о том, что при малых дозах (полученного инфекта. — Прим. авт.) развивается иммунный ответ, — цитирует главного санитарного врача страны «Интерфакс». — При больших дозах иммунный ответ парадоксальный — когда иммунная система дает сигнал своему организму такой, который вызывает тяжелую «клинику».

Спикер отметила, что сегодня эпидемический процесс по CoViD-19 в России можно назвать управляемым, ситуация с заболеванием стабилизируется.

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Добавим, по официальным данным на 28 августа, число активных случаев заражения коронавирусом составляет около 165 тысяч (в начале месяца оно превышало 188 тысяч). Всего за период пандемии было зафиксировано более 980 тысяч заразившихся, около 798 тысяч из них выздоровели, число умерших составляет 16 914.