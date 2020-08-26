«Без всякого спорта»: Симоньян рассказала, как похудела на 19 килограммов

40-летняя журналистка Маргарита Симоньян замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном. В браке у них появилось трое детей. Старшей Марьяне семь, среднему наследнику, сыну Баграту – шесть, а младшей Маро нет еще и годика. Многодетная мама обладала довольно пышными формами, но на днях призналась, что похудела почти на 20 килограммов, и похвасталась стройной фигурой.

«Я похудела на 19 кг после родов Маро, не отказывая себе во вкусностях каждый день, не отказываясь от пива и вина и без всякого спорта», — призналась Симоньян.

При этом Симоньян отметила, что углеводы старается употреблять строго до полудня. Позже – ни-ни. Пьет очень много жидкости, причем напитки, которые потребляет Маргарита, исключительно несладкие.

Многие подписчики стали предполагать, что достичь таких успехов Маргарите помогла хорошая генетика. Однако, Симоньян опровергла догадку, признавшись, что ее мама всю свою жизнь на диетах, и стоит расслабиться, как начинает набирать лишние килограммы. Но при этом в свои 66 весит 55 кг.

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