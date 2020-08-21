Ученые выяснили, что улыбка полезна сама по себе

Просто как движение лицевых мышц она способна подарить позитивный взгляд на мир.

Когда люди счастливы, они улыбаются. Но недавнее исследование ученых доказало и обратный процесс — улыбка приносит радость сама по себе, как движение лицевых мышц.

Необычный тест провели в Университете Южной Австралии. Специалисты заставляли испытуемых держать в зубах ручку, чтобы их выражение лица напоминало улыбку. Нужно отметить, что люди не улыбались от радости, а именно имитировали эмоцию нужным движением мимических мышц.

Как передает сайт Американской ассоциации развития науки со ссылкой на журнал Experimental Psychology, люди получали от этого странного действия положительные эмоции, хотя их никто не веселил.

«Когда ваши мышцы говорят, что вы счастливы, у вас больше шансов увидеть окружающий мир в позитивном ключе, — говорит ведущий исследователь, доктор Мармолехо-Рамос. — Мы обнаружили, что когда вы силой стараетесь улыбаться, это стимулирует миндалевидное тело — эмоциональный центр мозга, который выделяет вещества для достижения позитивного эмоционального состояния».

Ученый уверен, что такой метод «обмана мозга» можно использовать для улучшения психического здоровья людей. Суть в том, что двигательные и эмоциональные рефлексы взаимосвязаны в обе стороны: можно улыбаться, когда счастлив, и осчастливить себя простой улыбкой.