Иммунолог рассказал, кого не допустят до прививки от коронавируса

В этом вопросе действуют такие же правила, как при вакцинации от гриппа.

Добровольная вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже через месяц. Однако делать разработанную в нашей стране прививку будут не всем желающим. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, кому эта процедура противопоказана. Правила схожи с теми, которые действуют при вакцинации от гриппа.

Во-первых, нельзя прививаться человеку, который в этот момент болен: если температура пациента выше 37 градусов, его до укола не допустят.

Во-вторых, вакцина противопоказана пьяным людям, так что перед процедурой не стоит употреблять алкоголь — ни крепкий, ни слабый.

«На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10–12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека», — цитирует врача радио Sputnik.

Также специалист порекомендовал слушателям во время прививки не стесняться задавать медикам вопросы. Вакцина должна быть не просроченной и храниться в холодильнике при температуре не выше 4 градусов. Доктор обязан работать в перчатках и использовать одноразовый шприц. Если что-то из этого не соблюдается, пациент вправе требовать, чтобы его обслужили по правилам.

Справка Teleprogramma.pro

Владислав Евгеньевич Жемчугов — терапевт, микробиолог, иммунолог, доктор медицинских наук. Выпускник Саратовского мединститута, главный специалист отдела инновационной деятельности и интеллектуальной собственности Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Имеет ряд патентов и более 70 научных работ в отечественных и зарубежных изданиях.