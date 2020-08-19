ВОЗ отрицает опасность заражения коронавирусом через продукты питания

Возможность заражение CoViD-19 через еду оказалась мифом. По крайней мере, Всемирной организацией здравоохранения не зафиксированы подобные случаи.

«Нет никаких доказательств, что продукты питания или пищевые цепи задействованы в передаче коронавируса», — цитирует РИА Новости исполнительного директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.

На брифинге организации сообщили, что на прошлой неделе в Китае CoViD-19 был обнаружен в партии куриных крылышек, доставленной из Бразилии, однако у тех, кто ел данное мясо, инфекцию не выявили. Были и другие подобные случаи в Поднебесной, после чего китайские власти тщательно изучили возможность заражения коронавирусом через пищу. Исследование показало, что инфекция на продуктах питания встречается крайне редко и гибнет во время термической обработки.

Добавим, что по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся CoViD-19 в мире уже перевалило за 22 миллиона человек, умерло более 778 тысяч. Больше всего случаев зафиксировано в США, Бразилии и Индии.