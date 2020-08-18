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«Давайте никого не будем убивать»: «Дэдпул» рассказал землякам об опасности CoViD-19

Актер Райан Рейнольдс обратился к жителям Канады с речью о коронавирусе.

«Давайте никого не будем убивать»: «Дэдпул» рассказал землякам об опасности CoViD-19
Дэдпул не остался в стороне от проблем Канады. Фото: globallookpress.com

Премьер канадской провинции Британская Колумбия Джон Хоган выступил против того, что местная молодежь устраивает вечеринки, повышая опасность распространения коронавируса. Но вместо того, чтобы просто брюзжать из кабинета, чиновник поступил креативно: он записал обращение к известным уроженцам своего региона — актерам Райану Рейнольдсу и Сету Рогену — с просьбой вразумить молодых поклонников.

«Я призываю Дэдпула. Райан, нам нужна твоя помощь. Сет Роген, еще один выдающийся уроженец Британской Колумбии. Помогите наладить связь с людьми, которые не слышат нас», — сказал Хоган на видео.

Обе звезды откликнулись на призыв чиновника. Рейнольдс опубликовал в Twitter аудиосообщение, в котором сказал, что не является экспертом в области здоровья и медицины, но отметил опасность массовых скоплений людей. Актер посетовал: неужели его земляки не знают, что в мире тысячи людей болеют коронавирусом и даже умирают от него, причем не только старики.

В конце обращения Райан напомнил, что у него в Британской Колумбии все еще живет мать. Он иронично попросил безответственную молодежь «не убивать» его матушку.

«Давайте никого не будем убивать. Думаю, это вполне разумно», — сказал звезда «Дэдпула».

Сет Роген тоже обратился в землякам через Twitter. Актер призвал их больше времени проводить дома — за просмотром кино и сериалов.

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ДэдпулЗдоровьеКанадаКоронавирусРайан РейнольдссамоизоляцияСет Роген