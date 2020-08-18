«Давайте никого не будем убивать»: «Дэдпул» рассказал землякам об опасности CoViD-19

Актер Райан Рейнольдс обратился к жителям Канады с речью о коронавирусе.

Премьер канадской провинции Британская Колумбия Джон Хоган выступил против того, что местная молодежь устраивает вечеринки, повышая опасность распространения коронавируса. Но вместо того, чтобы просто брюзжать из кабинета, чиновник поступил креативно: он записал обращение к известным уроженцам своего региона — актерам Райану Рейнольдсу и Сету Рогену — с просьбой вразумить молодых поклонников.

«Я призываю Дэдпула. Райан, нам нужна твоя помощь. Сет Роген, еще один выдающийся уроженец Британской Колумбии. Помогите наладить связь с людьми, которые не слышат нас», — сказал Хоган на видео.

Обе звезды откликнулись на призыв чиновника. Рейнольдс опубликовал в Twitter аудиосообщение, в котором сказал, что не является экспертом в области здоровья и медицины, но отметил опасность массовых скоплений людей. Актер посетовал: неужели его земляки не знают, что в мире тысячи людей болеют коронавирусом и даже умирают от него, причем не только старики.

Called your office. Left a message. pic.twitter.com/CGp2IZagrD — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 14, 2020

В конце обращения Райан напомнил, что у него в Британской Колумбии все еще живет мать. Он иронично попросил безответственную молодежь «не убивать» его матушку.

«Давайте никого не будем убивать. Думаю, это вполне разумно», — сказал звезда «Дэдпула».

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Сет Роген тоже обратился в землякам через Twitter. Актер призвал их больше времени проводить дома — за просмотром кино и сериалов.