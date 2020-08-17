«Один из вас сделал это»: Шэрон Стоун обвинила не носящих маски в заражении ее сестры

Голливудская актриса Шэрон Стоун написала ряд пронзительных постов в Instagram о своей сестре Келли, которая заразилась коронавирусом. Трагедия состоит в том, что родственница звезды уже болеет волчанкой. По словам кинодивы, у Келли практически нет иммунной системы, поэтому для нее CoViD-19 очень опасен. Заразившаяся женщина выходила из дома только в аптеку и все равно подхватила инфекцию.

«Один из вас, не носивших маски, сделал это, — осуждающе пишет Стоун. — Носите маску! Для себя и для других. Пожалуйста».

Звезда опубликовала фотографии ковидной больничной палаты своей сестры и попросила подписчиков помолиться за нее. Множество знаменитостей выказали Шэрон свою поддержку в комментариях.

Сама Келли написала в Instagram, что еще в начале марта они с мужем уехали в Монтану, чтобы избежать столкновения с вирусом. Пара отказалась от походов в магазин и вечеринок, почти не пересекалась с людьми. Но это не помогло, и теперь женщина борется за возможность дышать. Она заверила своих подписчиков, что они всерьез опасались бы CoViD-19, если бы знали, что это такое.