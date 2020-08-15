«Все творческие процессы заморозились!»: актер Стас Ярушин переболел коронавирусом

Звезда КВН и «Универа» пожаловался на депрессию, которая охватила его на карантине.

15 августа звезда «Универа», актер Станислав Ярушин признался, что переболел коронавирусом. 39-летний артист рассказал подписчикам в Instagram, что не хотел публично сообщать об этом, а тем более устраивать шоу из своей болезни. В итоге мужчина ограничился одним постом уже постфактум.

По словам Стаса, он узнал о заражении 1 августа и отправился на двухнедельный карантин вместе со своей женой. Первые семь дней он ощущал невысокую температуру, остальные симптомы выразились в мягкой форме. Потом его на пару дней «накрыла» слабость. Единственное, что действительно озаботило актера, это депрессия, которая началась после заражения.

«Я не мог посмотреть фильмы, собрать себя в кучу и начать делать какие-то вещи на удаленке. Все встало! Все творческие процессы заморозились! Не только физически, но и интеллектуально пропало желание что-то делать», — поделился Ярушин, уточнив, что на сегодняшний день это уже прошло.

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Несмотря на истечение двух недель, они с женой продолжают оставаться на карантине. Актер посетовал, что такая ситуация сложилась из-за некой «логики» социальных служб и тестирования на вирус, но об этих обстоятельствах он обещал рассказать позже.