Прирост новых заболевших коронавирусом в России снизился до апрельских показателей

А в это время президент объявил о регистрации первой отечественной вакцины от CoViD-19.

Во вторник, 11 августа, официальная статистика заболеваемости новым коронавирусом в России показала число заболевших за сутки меньше 5 тысяч человек. Показатель составил 4945 человек, в последний раз такие цифры отмечали в конце апреля. Коэффициент распространения инфекции в стране снизился с 0,99 до 0,98.

Как отмечает сайт Стопкоронавирус.рф, самый низкий прирост в Северной Осетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Московской и Смоленской областях, а на Чукотке его вообще нет. У 28,4% новых заразившихся болезнь проходит бессимптомно.

Что касается статистики за весь период пандемии, то число россиян, подхвативших CoViD-19, приближается к 900 тысячам. Более 700 тысяч из них уже выздоровели, умерло 15131 человек. Число активных случаев на сегодняшний день составляет почти 180 тысяч.

Еще одна хорошая новость: 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости. По словам главы государства, прививка прошла все необходимые проверки и может формировать устойчивый иммунитет. Он также добавил, что одна из его дочерей уже опробовала вакцину.