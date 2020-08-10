Кальян вреднее сигарет: эксперт Минздрава рассказала об опасности для курильщиков

При употреблении кальяна человек вдыхает гораздо больше дыма, чем в случае с сигаретой.

10 августа на сайте Минздрава РФ появилась статья о вреде кальянов. В ней сообщается, что эта форма курения вреднее сигарет, а также способствует распространению коронавируса.

Эксперт ведомства — руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян — перечислила несколько фактов о том, чем опасны кальяны. По ее словам, кальянный дым токсичен — в нем содержатся никотин, канцерогены, токсины и тяжелые металлы. Заболевания, которые обычно преследуют потребителей сигарет, также актуальны и для курильщиков кальяна. Более того, за один «присест» последние поглощают гораздо больше дыма, чем любители сигарет, поэтому то, что кальян безопаснее папирос, можно считать мифом.

больше по теме В райдере Ольги Бузовой есть элитный коньяк, энергетики и фруктовый кальян Звезду во время концерта должны оберегать четыре охранника у сцены и два личных телохранителя.

Исследования показывают, что у курильщиков кальяна повышается артериальное давление, нарушаются функции дыхания, чаще возникают воспаления легких и обмороки. И угроза рака для них так же актуальна, как и для потребителей сигарет. При этом вред организму наносится не только курильщику, но и тем, кто находится рядом с ним, вдыхая вредный дым.

«Курение кальяна, так же как курение сигарет, вызывает привыкание и зависимость, поскольку кальянный дым в значительных количествах содержит никотин, — говорится в статье Минздрава. — Наркологи считают, курение кальяна более вредно, чем курение крепкой махорки в небольшом непроветриваемом помещении».

В конце отмечается, что даже при использовании одноразовых мундштуков, у потребителей кальяна высок риск заражения респираторными инфекциями, в том числе и CoViD-19, так как бактерии и вирусы легко остаются и размножаются в шлангах курительного приспособления.