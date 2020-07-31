Роспотребнадзор дал рекомендации туристам для заграничных путешествий в период пандемии

Во многих странах мира ситуация с новым коронавирусом продолжает быть острой.

31 июля Роспотребнадзор опубликовал памятку для российских туристов, собирающихся поехать за границу, когда это станет возможным. Специалисты ведомства напомнили гражданам, что в разных странах мира наблюдается различная динамика заболеваемости CoViD-19, и не везде ситуация нормализуется, как в РФ.

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Итак, туристам советуют:

— предварительно ознакомится с эпидемиологической обстановкой в стране, которую планируется посетить, и, по возможности, бронировать билеты и жилье всего за несколько дней до вылета;

— перед поездкой ознакомится с требованиями, предъявляемыми страной для въезжающих на ее территорию;

— соблюдать социальную дистанцию во время всего путешествия;

— останавливаться только в отдельных номерах у официальных представителей гостиничного бизнеса;

— кушать только в личном номере или на открытом пространстве;

— не питаться блюдами из мяса диких животных;

— не питаться из чужой или грязной посуды;

— отдавать предпочтение такси вместо общественного транспорта;

— неукоснительно соблюдать правила личной гигиены;

— мыть руки с мылом как можно чаще, особенно, после посещения общественных мест;

— не прикасаться грязными руками к носу, рту и глазам;

— избегать чихающих и кашляющих людей;

— во всех общественных местах использовать лицевые маски (лучше запастись ими заранее);

— при появлении симптомов заболевания незамедлительно обращаться к специалисту и не заниматься самолечением.

Также Роспотребнадзор напоминает об общих рекомендациях для туристов: питаться в местах, где готовят из качественных продуктов, пить только знакомые напитки промышленного производства, а также бутилированную или кипяченую воду, купаться на специально оборудованных пляжах, не контактировать с уличными или дикими животными.