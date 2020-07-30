Роспотребнадзор рекомендовал работодателям мерить температуру сотрудникам весь эпидсезон

С приходом холодов стоит бояться не только коронавируса, но и обычного гриппа.

29 июля на портале правовой информации появилось постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, касающееся профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе нового коронавируса, на предстоящий эпидемический сезон 2020-2021 годов.

В документе присутствует ряд рекомендаций для чиновников разных уровней и руководителей организаций. Так работодателям стоит продолжать измерять температуру сотрудникам перед началом рабочего дня. Если у человека обнаружатся признаки инфекционного заболевания, допускать его в офис или на предприятие не рекомендуется. Также идет речь о прививках от гриппа для всех сотрудников. С 24 августа планируется начать информационную кампанию о важности иммунопрофилактики. В предстоящем эпидсезоне Роспотребнадзор готовится к вакцинации не менее 60% россиян, а в группах риска этот показатель должен достигнуть 75%.

С 1 октября ведомство начнет еженедельно собирать данные обо всех случаях заболевания с первичным диагнозом «грипп». Любой из них, закончившийся смертью пациента, будет исследован специальной комиссией, которая определит точные причины летального исхода.

больше по теме Геннадий Онищенко рассказал, как отличить коронавирус от гриппа Ряд симптомов новой инфекции выделяют ее на фоне остальных ОРЗ.

Добавим, по официальным данным на 30 июля, в России от коронавируса скончались уже 13802 человека. Однако в текущем месяце в цифрах заметна положительная динамика. За июль количество активных случаев заболевания CoViD-19 по стране уменьшилось с 222 до 191 тысячи.