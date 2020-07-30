Роспотребнадзор рекомендовал работодателям мерить температуру сотрудникам весь эпидсезон

29 июля на портале правовой информации появилось постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, касающееся профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе нового коронавируса, на предстоящий эпидемический сезон 2020-2021 годов.
В документе присутствует ряд рекомендаций для чиновников разных уровней и руководителей организаций. Так работодателям стоит продолжать измерять температуру сотрудникам перед началом рабочего дня. Если у человека обнаружатся признаки инфекционного заболевания, допускать его в офис или на предприятие не рекомендуется. Также идет речь о прививках от гриппа для всех сотрудников. С 24 августа планируется начать информационную кампанию о важности иммунопрофилактики. В предстоящем эпидсезоне Роспотребнадзор готовится к вакцинации не менее 60% россиян, а в группах риска этот показатель должен достигнуть 75%.
С 1 октября ведомство начнет еженедельно собирать данные обо всех случаях заболевания с первичным диагнозом «грипп». Любой из них, закончившийся смертью пациента, будет исследован специальной комиссией, которая определит точные причины летального исхода.
Добавим, по официальным данным на 30 июля, в России от коронавируса скончались уже 13802 человека. Однако в текущем месяце в цифрах заметна положительная динамика. За июль количество активных случаев заболевания CoViD-19 по стране уменьшилось с 222 до 191 тысячи.