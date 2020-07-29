В России официально открыта только половина из разрешенных для купания пляжей

29 июля Роспотребнадзор сообщил о готовности пляжей на территории страны. Согласно публикации ведомства, летом 2020 года в России будут официально работать 3035 зон отдыха, где разрешено купание в морях и водоемах. Но сроки начала работы этих объектов зависят от эпидемиологической ситуации в каждом регионе. На данный момент функционируют 1626 пляжей в 40 субъектах РФ — половина от общего числа.

Чтобы зоны отдыха не стали очагами распространения коронавируса, сотрудники Роспотребнадзора и местные власти ведут строгий учет разрешенных мест купания и информируют граждан о них. При подготовке пляжа к безопасному отдыху проводятся очистка территории, обработка от насекомых, дезинфекция питьевых фонтанчиков и прочие мероприятия.

Также Роспотребнадзор мониторит качество воды в водоемах. По всей стране берутся тысячи проб, и по санитарно-химическим показателям нормам не соответствует 11,8% из них, по микробиологическим — 7,6%. Однако, как сообщает ведомство, на побережье Черного моря в Краснодарском крае эти показатели намного ниже.