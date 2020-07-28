Из-за отдыхающих в курортных регионах России увеличилось число новых зараженных CoViD-19

Число заболевших коронавирусом в южных регионах России в последние дни растет, несмотря на то что в целом по России уменьшается. 28 июля специалист Роспотребнадзора подтвердил это, отметив, что тенденция связана с увеличением потока туристов, желающих отдохнуть на море.

Как передает ТАСС, по данным оперативного штаба, во второй половине июля был зафиксирован прирост новых заразившихся в курортных регионах: в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Крым. Что касается последней, то недавно Украина открыла границу, и ее граждане тоже пополнили турпоток на полуостров. При этом в Крыму и Севастополе пока что одни из самих низких показателей заболеваемости в России.

Добавим, по официальным данным на 28 июля, в РФ за сутки зафиксировано 5395 новых зараженных, и это самая низкая цифра за месяц. Количество выздоровевших при этом превышает — 8888 человек. Итого в стране насчитывается около 198 тысяч активных случаев заражения новым типом коронавируса.