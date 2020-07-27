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Геннадий Онищенко рассказал, как отличить коронавирус от гриппа

Ряд симптомов новой инфекции выделяют ее на фоне остальных ОРЗ.

Геннадий Онищенко рассказал, как отличить коронавирус от гриппа
Геннадий Онищенко рассказал о коронавирусе. Фото: Global Look Press

Как отличить коронавирус от гриппа по симптомам? На этот вопрос на днях журналистам ответил бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, некоторые проявления заболевания CoViD-19 нехарактерны для гриппа, к примеру, затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, а также появление одышки и интоксикации.

При гриппе, конечно, тоже могут притупляться запахи, но, по словам Онищенко, только больные коронавирусом испытывают полную потерю обоняния. Еще одно явное отличие этих вирусов: заболевание CoViD-19 протекает у старшего поколения гораздо тяжелее, чем у детей.

«А если говорить о гриппе, то там у нас будет все наоборот: (дети. — Прим. авт.) болеют наравне со взрослыми», — цитирует Онищенко РИА Новости.

Специалист добавил, что при гриппе и других ОРЗ процесс развития болезни идет более интенсивно, а инкубационный период составляет около семи дней. У коронавируса же этот срок удваивается: состояние организма резко ухудшается через две недели после заражения. Хотя у многих людей заболевание проходит бессимптомно. Но даже в этом случае все две недели зараженный человек может передать инфекцию другим людям.

Справка Teleprogramma.pro

Геннадий Григорьевич Онищенко — врач-эпидемиолог, c 1996 по 2013 годы являлся главным санитарным врачом РФ и руководителем Роспотребнадзора. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный врач России, член президиума общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».

Тэги

ВирусыГеннадий ОнищенкогриппЗдоровьеКоронавирусСимптомы болезней