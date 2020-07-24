Не только легкие: у больных коронавирусом страдает целый ряд органов

По словам врача Константина Тернового, CoViD-19 не проходит, как обычная пневмония, когда ты переболевший пациент может встать и пойти дальше.

У людей, переболевших новым коронавирусом, страдают не только легкие. Пациенты могут столкнуться с целым рядом долгосрочных нарушений в работе организма. Об этом в интервью каналу RT рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой.

По словам врача, рецепторы к новому типу вируса есть во множестве органов: и в поджелудочной железе, и в сердце, и в тканях яичка. CoViD-19 также может повлиять на свертываемость крови. Поэтому пациенты принимают разжижающие кровь препараты, иначе у них могут возникнуть инсульты и инфаркты сердца, головного мозга.

При заражении может усугубиться течение сахарного диабета, развиться депрессия, апатия, появиться нервно-психическое истощение. Молодым мужчинам после коронавируса не лишним будет обследоваться на фертильность, так может нарушиться функция яичек.

«Почему еще так важно самоизолироваться? На потоке, когда поступают, к примеру, 5 тысяч человек за ночь, у врачей может просто не оказаться времени, чтобы разобраться в возможных противопоказаниях назначаемых препаратов. Во время пандемии известны случаи смерти, связанные с назначением кардиотоксичных препаратов людям, у которых есть хронические заболевания сердца. На пике заболеваемости мы имеем «военно-полевую хирургию», и потери гораздо выше», – говорит Терновой.

Специалист отметил, что эпидемия еще не закончилась, и до появления в медицине доступной и эффективной вакцины следует продолжать соблюдать социальную дистанцию, часто мыть руки и носить маски в общественных местах.

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Добавим, по официальным данным на 24 июля, количество активных случаев заболевания коронавирусом в России стало ниже 200 тысяч. За сутки зафиксировано 5811 новых зараженных и 8444 выздоровевших. При этом 154 человека умерли. Всего от CoViD-19 скончались 13046 россиян, заражено было более 800 тысяч.

Справка Teleprogramma.pro

Константин Сергеевич Терновой — врач-травматолог-ортопед, мануальный терапевт, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета. Окончил Московскую медицинскую академию имени Сеченова. Стаж работы — с 2000 года. Автор 74 печатных работ, среди которых методические рекомендации Минздрава РФ.