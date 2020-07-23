Эпидемиолог Минздрава предрек сезонный подъем заболеваемости CoViD-19 в ноябре

Однако всплеск ожидается не очень большим.

Медики и рядовые россияне с опаской ждут вторую волну коронавируса. Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что она нагрянет осенью — для этого есть все предпосылки.

А 22 июля главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико прокомментировал журналистам, когда стоит ждать сезонного подъема заболеваемости CoViD-19.

«Очевидно, это те же сроки, как и при других острых респираторных вирусных инфекциях, где-то ноябрь-декабрь, январь», — цитирует специалиста ТАСС.

Однако Брико отметил, что этот сезонный подъем не будет сильно выражен, так как при долгой циркуляции среди населения инфекция снижает свою вирулентность. А вот чего действительно стоит опасаться, по словам эпидемиолога, — это новые вирусы, которые появляются каждый год. Известно, что специалисты ежегодно регистрируют одну-две новые инфекционные болезни.

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Добавим, по официальным данным на 23 июля, в России за сутки зафиксировано 5848 новых заболевших коронавирусом и 8277 выздоровевших. Таким образом, общее число активных случаев в стране продолжает снижаться. На сегодняшний день их около 201 тысячи.

Справка Teleprogramma.pro

Николай Иванович Брико — главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова. Академик РАН и РАМН, Заслуженный деятель науки РФ.