Вирусолог пояснил, станет ли прививка от коронавируса обязательной

В России успешно проходят испытания вакцины от коронавируса. Учитывая масштабы пандемии, данная инъекция может легко стать обязательной для каждого человека. Но станет ли? Этот вопрос радио «Комсомольская правда» адресовало доктору медицинских наук, вирусологу Анатолию Альштейну. Профессор ответил, что на сегодняшний день это исключено.

«Потому что сейчас вакцины достаточно мало, вводиться она будет на добровольной основе. И только в том случае, если она покажет свою эффективность, тогда она будет внесена в календарь прививок», — пояснил вирусолог.

По его словам, в сентябре начнется третий этап испытания вакцины. Только после него можно будет говорить о ее безопасности и включении в календарь прививок. Но не факт, что ее будет достаточно для защиты от инфекции. Сначала инъекция должна доказать свою эффективность.

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Добавим, по официальным данным на 22 июля, в России зафиксировано около 204 тысяч активных случаев заболевания новым коронавирусом. За сутки количество заразившихся увеличилось на 5862 человека, но 9669 выздоровели, при этом умерли 165 больных. Всего за весь период эпидемии в стране от инфекции скончались 12745 человек.