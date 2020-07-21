Прирост новых больных коронавирусом в ряде регионов России снизился

Сотрудники Роспотребнадзора отметили снижение суточного прироста новых заразившихся CoViD-19 в регионах РФ. Об этом 21 июля сообщил сайт Стопкоронавирус.

Речь идет о тех субъектах федерации, в которых ранее регистрировался подъем заболеваемости. Как рассказала замдиректора по клинической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Антонина Плоскирева, цифры стали более благоприятными в Алтайском и Пермском краях, Иркутской, Курганской, Омской, Самарской, Сахалинской, Свердловской областях, Удмуртии и Санкт-Петербурге. В Москве в нынешние дни наблюдается устойчивое снижение заболеваемости.

Специалист напомнила, что ношение защитной маски и частое мытье рук остаются самыми эффективными из доступных средств профилактики заражения.

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Добавим, по официальным данным на 21 июля, в России зафиксировано 5842 новых заболевших и 8782 выздоровевших. Число активных случаев составляет чуть более 208 тысяч, количество умерших от инфекции достигло 12580 человек.