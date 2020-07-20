Ученые узнали, откуда коронавирус взялся в России

Российские ученые разобрались, откуда в нашу страну попал коронавирус. Первое отечественное исследование геномной эпидемиологии CoViD-19 показало, что инфекция проникла в РФ не из Китая, а из Европы: имели место 67 независимых завозов вируса в разные города в конце февраля — начале марта.

«Многие ранние случаи завоза вируса не дали вспышек в России. Тем не менее на данный момент в России циркулирует как минимум девять различных вариантов вируса, которые не наблюдаются в других странах», — цитирует РИА Новости пресс-службу «Сколтеха».

В основу исследования легли результаты генетического анализа 211 образцов вируса, полученных от пациентов на территории РФ в марте-апреле 2020 года. Специалисты «Сколтеха» напомнили, что на данный момент наша страна – четвертая в мире по числу зараженных коронавирусом людей, однако в России эпидемия началась позже, чем во многих соседних государствах.

Добавим, по официальным данным на 20 июля, за сутки в нашей стране выявлено 5940 новых заболевших коронавирусом — данный показатель уменьшается на протяжении последнего месяца, хотя в некоторых регионах цифры растут. Всего в России около 211 тысяч активных случаев заражения, за весь период эпидемии от новой инфекции умерли 12427 россиян.