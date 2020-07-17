«Потихонечку восстанавливаюсь»: Анита Цой ходит дома с палками для скандинавской ходьбы

Артистку выписали после заражения коронавирусом, но она еще очень слаба.

Певица Анита Цой тяжело переболела коронавирусом. Около двух недель 49-летняя артистка провела в больнице, сначала думая, что попала туда только для профилактики, а под конец опасаясь за свою жизнь. Инфекция поразила 52% легких женщины, сейчас ей трудно ходить и дышать. О своем состоянии звезда рассказала порталу Teleprogramma.pro.

«Потихонечку восстанавливаюсь. Приходится соблюдать ряд предписаний. Например, нельзя заниматься физическим трудом, пока присутствует слабость. Откопала дома палочки для скандинавской ходьбы и сейчас хожу с их помощью. Все-таки почти 19 дней находилась без движения. Палата была небольшая, и большую часть времени я проводила лежа», — поделилась певица.

Врачи предложили женщине комплекс упражнений по восстановлению дыхания. Она уже начала понемногу петь, но кашель еще мешает ей вернуться к работе. Также ей прописали таблетки для восстановления печени.

Цой рассказала, что находится по постоянным наблюдением специалистов. Ей часто звонят из поликлиники, а работники Роспотребнадзора набирают сразу, как только она покинет участок, на котором должна находиться. Если артистка самовольно нарушит самоизоляцию, ее могут серьезно оштрафовать. Но Анита признается, что у нее нет сил куда-то ходить.

Звезда сказала, что постарается восстановиться в течение месяца и вернуться к своим слушателям. Также она сердечно поблагодарила врачей, которые спасли ее от худшего исхода.