«Не очень хорошо выглядит»: Солнцев подтвердил, что у Бузовой есть проблемы с алкоголем

Имеются ли у Ольги Бузовой проблемы с алкоголем? В Сети гуляет видео, на котором ведущая общается с участниками «Дома — 2» явно «навеселе». Показалось или нет, сайту Teleprogramma.pro прокомментировал бывший участник шоу Рустам Солнцев.

Мужчина рассказал, что каждый раз перед съемками ведущие общаются с редакторской группой телепередачи. По его словам, если Бузова появилась в кадре нетрезвой, значит создатели программы осознанно допустили ее такую на съемки, а это уже попахивает халатностью на производстве.

«Признаюсь, на съемках я обнаружил, что Оля не очень хорошо выглядит для своих лет, а именно состояние кожи. Очень многие пишут мне, что они давным-давно заметили, что Ольга находится в таком состоянии», — поделился Солнцев.

На прямой вопрос, есть ли у Бузовой проблемы с алкоголем, мужчина ответил утвердительно. Он сослался на собственные источники, которые не стал называть, но эти люди говорили ему о слабости ведущей перед крепкими напитками.

Журналисты спросили, а какая же Бузова настоящая, без «маски» телезвезды.

«Дело в том, что та Оля, которая была сама собой, закончилась довольно давно. Она как личность, как женщина, она пуста», — резюмировал Рустам.

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А как вы считаете, допустимо ли телеведущему появляться в эфире пьяным, даже если речь идет о сугубо развлекательной передаче?