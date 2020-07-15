В Москве запустили мастштабный проект по бесплатному тестированию на CoViD-19

16 июля жителям Москвы станет доступно бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Как сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, такую услугу предложат 207 поликлиник города, в 45 из них будут брать пробы и у детей.

«Мы делаем этот проект масштабным, чтобы у людей было больше возможностей», — цитирует чиновницу ТАСС.

По ее словам, запись на данное тестирование проводится в электронном виде. Желающих включат в расписание, которое составляется на две недели вперед. Мощности, которые набрала столица за прошедшие месяца, позволяют проводить до 50 тысяч тестов в сутки.

Добавим, по официальным данным на 15 июля, в Москве за сутки зафиксировано 628 новых случаев заражения CoViD-19, всего по стране — 6422 случая. Количество активных больных продолжает снижаться, всего в России чуть более 211 тысяч таковых. При этом каждый день более сотни граждан умирают от этой инфекции.