В России 15 июля отменят двухнедельную изоляцию для въезжающих в страну

Теперь путешественникам достаточно будет предъявить документ об отрицательных результатах теста.

С 15 июля в России будет отменена обязательная двухнедельная изоляция для прибывающих в страну из-за границы. Такое постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

Вместо отмененной меры иностранцы должны будут предъявить документ на русском или английском языках, подтверждающий, что их тест коронавирус дал отрицательный результат. Анализы должны быть сданы не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Наши соотечественники тоже должны предъявить такой документ, либо пройти тест в течении трех дней уже на родине.

Кстати, недавно Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с 13 странами, среди которых Германия, Италия, Великобритания, Китай, Шри-Ланка и другие. Российские власти собираются открывать границы только с теми государствами, в которых показатели распространения новой инфекции являются низкими в течение двух недель.

Добавим, по официальным данным на 14 июля, в РФ зафиксирован прирост заболевших за сутки в 6248 человек, при этом 8804 человека выздоровели. Итого число активных случаев заражения CoViD-19 составляет 215,5 тысячи.