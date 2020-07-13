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Психолог рассказал, какие навыки принесла людям пандемия

Коронавирус повлиял на восприятие многих привычных вещей. Георгий Солодовников остановился на важных деталях.

Психолог рассказал, какие навыки принесла людям пандемия
Коронавирус точно заставил нас полюбить свободу путешествий. Фото: Global Look Press

Как эпидемия коронавируса изменила сознание людей? Этот вопрос журналисты адресовали психологу Георгию Солодовникову. Тот ответил, что пережившие карантин граждане стали больше ценить работу и личное пространство. Что касается первого, то в походе на работу кроется некая гармония жизни, когда человек не остается один на один с домашним бытом. Не говоря уже о важности дохода. А насчет второго — люди научились наслаждаться одиночеством.

«То есть тем временем, когда ты спокойно читаешь книгу или пишешь стихи, да и мало ли чего. Его стало меньше, так как люди часто живут по несколько человек в квартире, и от каких-то привычек и хобби приходиться отказаться. Не погулять, дома не побыть одному. Люди устали друг от друга. В апреле-мае было очень много обращений, связанных с трудностями в семье, разводами. Сейчас их меньше», — цитирует психолога «Российская газета».

Специалист уверен, что необходимость социальной дистанции помогла людям развить важный навык выстраивания личностных границ, который в российской культуре был ослаблен после эпохи коллективизма. Теперь же люди начнут с большим пониманием относиться к тому, что отдельный человек считает неприемлемым в общении. Также изменилось отношение к болезням — нынешнее поколение узнало очень много о вирусах и инфекциях, гигиене и санитарии. И после вынужденной самоизоляции россияне, конечно же, стали больше ценить прогулки и путешествия.

Солодовников резюмировал, что для того, чтобы пережить любой кризис, нужно осознавать, для чего ты это делаешь. Так как человек со слабым духом более уязвим перед бедами, чем тот, у кого есть твердая цель.

Справка Teleprogramma.pro

Георгий Солодовников — психолог-консультант. Окончил Челябинский государственный университет, магистр с отличием по направлению: «Психология семьи и семейное консультирование». Сотрудник МБУ СО «Кризисный центр» города Челябинска.

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