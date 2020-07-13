Психолог рассказал, какие навыки принесла людям пандемия

Как эпидемия коронавируса изменила сознание людей? Этот вопрос журналисты адресовали психологу Георгию Солодовникову. Тот ответил, что пережившие карантин граждане стали больше ценить работу и личное пространство. Что касается первого, то в походе на работу кроется некая гармония жизни, когда человек не остается один на один с домашним бытом. Не говоря уже о важности дохода. А насчет второго — люди научились наслаждаться одиночеством.

«То есть тем временем, когда ты спокойно читаешь книгу или пишешь стихи, да и мало ли чего. Его стало меньше, так как люди часто живут по несколько человек в квартире, и от каких-то привычек и хобби приходиться отказаться. Не погулять, дома не побыть одному. Люди устали друг от друга. В апреле-мае было очень много обращений, связанных с трудностями в семье, разводами. Сейчас их меньше», — цитирует психолога «Российская газета».

Специалист уверен, что необходимость социальной дистанции помогла людям развить важный навык выстраивания личностных границ, который в российской культуре был ослаблен после эпохи коллективизма. Теперь же люди начнут с большим пониманием относиться к тому, что отдельный человек считает неприемлемым в общении. Также изменилось отношение к болезням — нынешнее поколение узнало очень много о вирусах и инфекциях, гигиене и санитарии. И после вынужденной самоизоляции россияне, конечно же, стали больше ценить прогулки и путешествия.

Солодовников резюмировал, что для того, чтобы пережить любой кризис, нужно осознавать, для чего ты это делаешь. Так как человек со слабым духом более уязвим перед бедами, чем тот, у кого есть твердая цель.

Справка Teleprogramma.pro

Георгий Солодовников — психолог-консультант. Окончил Челябинский государственный университет, магистр с отличием по направлению: «Психология семьи и семейное консультирование». Сотрудник МБУ СО «Кризисный центр» города Челябинска.