Опасное порно: чем фильмы для взрослых могут навредить здоровью

Влияет ли просмотр порнографии негативно на здоровье человека? Этим вопросом задалось западное издание The Conversation, адресовав его пяти разным экспертам. Трое из опрошенных знатоков ответили утвердительно: порно влечет за собой отрицательные последствия для зрителя.

Эксперт из области здравоохранения Меган Лим отметила, что существует множество доказательств связи просмотра порнографии с агрессивным сексуальным поведением, сексизмом, насилием и психическими расстройствами. Но исследования, проведенные с участием молодежи, показывают, что многие проблемы можно было бы компенсировать правильным сексуальным образованием. Два других эксперта согласились с ней, подчеркивая пропаганду насилия и неравенства полов в фильмах для взрослых.

Но еще двое опрошенных ответили, что порно не несет вреда для здоровья. Исследователь интимной жизни Андреа Уэйлинг, например, отмечает, что фильмы для взрослых помогают молодежи познать взрослую жизнь и стать более уверенными в постели. Также они являются неотъемлемой частью мастурбации, которая помогает людям снять стресс и понять свою половую физиологию.

При этом многие исследователи отмечают, что порно зачастую искажает представление зрителей о сексе, особенно у тех, кто в силу возраста еще не имеет практического опыта интимной жизни.