«Не слушайте «бессмертных» идиотов»: гитарист группы «Чайф» заразился коронавирусом

Гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов, играющий в коллективе с самого его основания, заразился коронавирусом. Об этом он лично заявил в видео, которое выложено в Facebook-аккаунте бэнда.

61-летний музыкант признался: он рад тому, что послушался своих знакомых, связанных с медициной, и вовремя начал лечиться, в результате поражение его организма не так велико, как могло бы быть. Сейчас острая фаза болезни у гитариста уже прошла, и он уверен, что с ним будет все хорошо. При этом мужчина призвал всех быть осторожными и относиться к инфекции серьезно.

«Не слушайте «бессмертных» идиотов, которые уверяют, что этого ничего нет, и все придумали какие-то «закулисы». Зараза существует, она крайне неприятна. И, скажем так, нет на свете врагов, еще таких не нажил, которым я хотел бы пожелать тех же переживаний и тех же ощущений, — говорит Бегунов. — Болезнь проистекает очень тяжело, очень резко, и, мягко скажем, система здравоохранения не очень готова к ней».

Но музыкант не собирался критиковать медиков. Наоборот, он отметил огромную нагрузку, которую они несут, и подчеркнул, что врачи не понимают легкомыслия людей по поводу происходящего. По словам Бегунова, доктора работают «во фронтовом режиме», но не теряют человеческого достоинства.

Сейчас группа «Чайф» прекратила работу над новым альбомом, отменила планы по съемкам клипа и записи интервью. Все участники сдали тесты на коронавирус, чтобы убедиться в своей безопасности. Ни у кого больше CoViD-19 не был обнаружен.