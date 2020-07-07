«Можем спать спокойно»: Малышева объявила о завершении вспышки CoViD-19 в России

6 июля известный теледоктор Елена Малышева провела прямой эфир в Instagram из Нью-Йорка, в котором поделилась большим количеством статистической информации по эпидемии коронавируса. На своих графиках ведущая показала: чем больше в России было проведено тестов на новую инфекцию, тем меньше становилась смертность населения.

А еще телеведущая отметила, что данный вирус оказался достаточно слабым. Это вывод, к которому приходят медики по всеми миру, так как опыт показал, что один заболевший при контакте заражает одного-двух человек (как и обычная простуда), в то время как риновирусы передаются от одного носителя шести людям, а корь — до 16 человек.

«Тестов все больше, а инфицированных все меньше, — говорит Малышева на видео, показывая свои графики. — Это говорит о том, что в России вспышка закончилась. Мы вышли из нее и можем спать спокойно».

Ведущая добавила и показала на графике, что ежедневно от болезней сердца и сосудов в мире умирает гораздо больше людей, чем от коронавируса. CoViD-19 занимает лишь 15-е место по смертности среди различных причин ухода из жизни людей.

Добавим, что, по официальным данным на 7 июля, за время эпидемии в России заразилось новой инфекцией более 694 тысяч человек и уже выздоровели почти 464 тысячи. Число умерших достигло 10494.