Контактировавших с инфицированными CoViD-19 россиян будут отслеживать по геолокации

Позже номера их телефонов передадут в оперативные штабы по борьбе с коронавирусом.

Минкомсвязи России сделало свой вклад в борьбу с распространением коронавируса. Ведомство разработало систему отслеживания социальный контактов зараженных людей, которая собирает данные геолокации и информацию от мобильных операторов.

Как передает газета «Коммерсантъ», проект строится на отслеживании номеров телефонов граждан, у которых подтвержден CoViD-19. Разработанные алгоритмы помогут выявить других людей, постоянно контактировавших с зараженными в течение последних двух недель. Так как они имели большой риск заболевания, их мобильные номера будут переданы в оперативные штабы субъектов России, а также в Росгвардию, МВД и Минздрав. Сообщается, что в данному вопросе планируется взаимодействие с крупнейшими операторами страны: МТС, «Мегафон», Beeline и Tele2.

Также система будет отслеживать соблюдение двухнедельного карантина абонентами, прибывшими из-за рубежа. Добавим, что в некоторых штатах США уже запущены подобные программы слежки за зараженными на основе мобильных приложений.

По официальным данным на 7 июля, в России зафиксировано чуть менее 220 тысяч активных случаев заболевания новым коронавирусом. За сутки количество новых заразившихся составило рекордно низкие для лета 6368 человек, выздоровел 9551 гражданин, умерли 198.