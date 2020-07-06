Не надо кипятиться: в Москве возобновили работу комнаты прохлады

С 5 июля в Москве открылись так называемые комнаты прохлады. Это специальные помещения для отдыха, расположенные в центрах социального обслуживания населения. В них установлены кондиционеры, кулеры с водой, телевизоры, кресла и столики. Кроме того, там можно узнать о правилах поведения во время жары.

Они предназначены для людей, которым палящее солнце вредно и опасно: пенсионерам, инвалидам и страдающим от хронических заболеваний.

Как передает сайт столичной мэрии, из-за ограничительных мер по коронавирусу в работу данных комнат внесены изменения. В них установлены ограничения на вход посетителей, а кресла расставлены так, чтобы сохранять социальную дистанцию. При этом посетители обязательно должны быть в защитных масках, а соцработники — проверять самочувствие гостей.

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Комнаты прохлады будут открыты с понедельника по четверг с 9:00 до 20:00, в пятницу — до 18:45, в субботу — до 16:00.