«Теряем способность входить в телесный контакт»: психолог отметила опасность дистанцирования

В том числе и из-за перехода общественной жизни в онлайн.

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. По этому случаю РИА Новости поговорило с итальянским психологом Сарой Реджинеллой, и та высказалась о губительных последствиях карантина, сказавшихся на жителях средиземноморских стран. Ранее эти южные люди всегда стремились сократить дистанцию, часто целовались и обнимались при встрече, а после самоизоляции стали делать это реже.

По словам итальянского специалиста, во время карантина европейские ученые провели ряд опросов, и один из них показал, что люди без физического контакта чувствовали себя более одинокими. А ведь поцелуи очень важны для человеческого организма, так как они активизируют мозговые центры удовольствия.

«Нынешняя жизнь, где счастье дают лайки в Facebook или общение с людьми на расстоянии тысяч километров, может в долгосрочной перспективе быть опасна для нашей психики, — высказалась врач. — Сейчас все делается онлайн: учеба, знакомства, работа — мы теряем способность входить в телесный контакт».

В нынешние дни привыкшие целоваться при встрече итальянцы демонстрируют приветствие прикосновением локтей или кулаков. И это происходит не только на улицах, но и на официальных мероприятиях. Но психолог верит, что вскоре Италия оправится от пандемии и вернется к объятиям и поцелуям.

А вы стали меньше прикасаться и целоваться после пика эпидемии?

Справка Teleprogramma.pro

Сара Реджинелла — психотерапевт, клинический и юридический психолог, судебно-медицинский консультант. Комментатор таких СМИ, как The Guardian, Il tempo, Sputnik и Rete 4. Блогер, режиссер и сценарист документальных фильмов. Основную деятельность ведет в городе Анконе (Италия).