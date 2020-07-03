Валдис Пельш представил документальный фильм о последствиях коронавируса

Вечером 2 июля в Сети состоялась премьера документального фильма-расследования Валдиса Пельша о коронавирусе. Проект называется «CoViD-19. Уроки идеального шторма». Он снят, как попытка заглянуть в будущее и узнать, что ждет человечество после пандемии. Своими мыслями в картине поделились биологи, химики, дипломаты, медики, педагоги, спортсмены и разработчики инновационных технологий.

«В приличном обществе за абстрактную фразу: «Ну вы же понимаете, что наша жизнь больше никогда не будет такой, какой она была прежде!» стали давать в морду. Потому что всех интересует, какие конкретно изменения произойдут в нашей жизни в течение ближайших 10-15 лет и как они коснутся персонально нас с вами», — говорит Пельш.

Опрошенные специалисты размышляют о последствиях эпидемии и оценивают ее с разных сторон жизни. Для одних произошедшее стало неожиданной глобальной катастрофой, для других — естественным ходом истории. Общая идея фильма состоит в том, что, несмотря на разные оценки, человечество встало на пороге новой технологической эпохи и вынуждено попрощаться со старой.

Как изменятся мир и люди его населяющие? Как адаптироваться к новой реальности? На эти вопросы Валдис Пельш и старался найти ответы.

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Добавим, по официальным данным на 3 июля, в России зафиксировано чуть более 220 тысяч активных случаев заражения новым коронавирусом. За сутки появилось 6718 новых заболевших и 8915 человек выздоровели. Всего эпидемия коснулась более 667 тысяч россиян, умерли 9859 человек.