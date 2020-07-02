Эпидемиолог: летом риск заражения коронавирусом снижается

Однако это не повод пренебрегать защитными мерами.

Ведущий специалист Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Людмила Алимбарова рассказала, как меняется новый коронавирус, и что ждет эту инфекцию летом при жаркой погоде.

Эпидемиолог подтвердила, что при высоких температурах вирус меньше живет на различных поверхностях. Следовательно, летом риск заражения контактно-бытовым путем — через дверные ручки и перила, например, — снижается. Если зимой вирус активен на поверхностях (металл, пластик, стекло) до трех дней, то летом его активность составляет всего несколько часов.

«Даже когда больной человек в теплое время года разговаривает или кашляет, то вирусные частицы высыхают быстрее и риск заражения значительно уменьшается», — цитирует Алимбарову сайт Минздрава РФ.

Но, несмотря на это, специалист все равно отмечает опасность коронавируса и призывает не пренебрегать барьерной защитой. По ее словам, соблюдение масочного режима в общественных местах и в городском транспорте даже летом вполне оправдано.

Добавим, по официальным данным на 2 июля, количество новых заболевших за сутки в России составило 6760 человек, выздоровело меньше — 6047. За последнюю недели количество активных случаев колеблется в пределах 220-230 тысяч. Всего в стране с начала эпидемии заразилось более 660 тысяч человек, умерли 9683.

Справка Teleprogramma.pro

Людмила Михайловна Алимбарова — доцент, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Выпускница Сеченовского университета, автор и соавтор более 150 научных публикаций, учебно-методических работ, 3 нормативно-методических документов федерального уровня.