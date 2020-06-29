«Организовано было блестяще»: Стоянов вспомнил карантин в Одессе во время холеры 1971 года

По словам актера, не было самоизоляции, но власти предприняли очень четкие меры.

29 июня народный артист России Юрий Стоянов стал героем передачи «Кто ходит в гости по утрам» на радио «Комсомольская правда». Ведущая Арина Шарапова расспросила актера, как он относится к эпидемии коронавируса и введенным из-за нее ограничительным мерам.

62-летний артист отметил, что подобных напастей в своей жизни он не помнит, хотя в детстве пережил холеру в Одессе в 1971 году. Мужчина вспомнил, что тогда власти на два месяца полностью перекрыли город, и организованного это было, по его словам, «очень круто».

«У нас отменили экзамены, а я был в седьмом классе. Потом прилетал Косыгин, облетал город на вертолете, и его весь выкрасили, выдраили, — вспомнил Стоянов. — Был такой же двухнедельный карантин, любой человек, который улетал из Одессы, должен был две недели прожить в каком-нибудь роскошном санатории, на каком-нибудь корабле… Смотрите потрясающий фильм Валерия Тодоровского, который называется «Одесса». Он об этом».

По воспоминаниям актера, горожанам нельзя было ловить рыбу, рынки были полностью закрыты. Люди мыли продукты кипятком, а свои квартиры — хлоркой. Каждые 300 метров на улицах стояли лотки с таблетками детрациклина, и два раза в день по громкоговорителю объявляли, что настало время приема лекарства.

«Мы все шли, хватали таблетки, поскольку впервые в жизни что-то в моей стране раздавали бесплатно, мы жрали на одну таблетку больше… Я потом много лет не видел их, — продолжил Юрий Николаевич. — Все принимали. Организовано это было блестяще, летальных исходов было минимальное количество».

Однако режим самоизоляции не был введен. Стоянов и другие мальчишки, находили места для купания и сидели друг у друга в гостях. Но сам город был перекрыт, улицы мыли хлоркой.

Однако, по словам актера, тогда не потребовалось такого подвига врачей, как сейчас. Народный артист обратил внимание на то, сколько медиков заразилось и умерло. Он предложил узаконить их подвиг, а именно ввести с стране пожизненный статус участника борьбы с коронавирусом и наделить этих людей серьезными льготами.

Добавим, что, по официальным данным на 29 июня, в России зафиксированы более 640 тысяч случаев заболевания новым коронавирусом и 9166 умерших от него. Выздоровели около 403 тысяч человек, более 228 тысяч остаются в активной фазе заражения.