Похудев в 2,5 раза, британец нашел свою любовь и стал счастливым

Впечатляющие фотографии «до и после» публикует в соцсетях 47-летний британец Фил Кейс из Северной Ирландии. В молодости он весил 235 килограммов и казался необъятным.

«Я начал набирать вес, когда поступил в университет. Огромные размеры привели к тому, что моя жизнь становилась все более изолированной, и я стал придумывать множество оправданий, чтобы не выходить на улицу. Я избегал вечеринок и свадеб, потому что мне было очень неловко. Я знал, что не влезу в кресло самолета, поэтому никогда не путешествовал, хотя очень хотел. Помимо работы госслужащим, я ничего не делал, кроме как прятался и ел. Это было очень одинокое время», — с тоской вспоминает Фил.

Исправить тяжелую во всех смыслах ситуацию помогло другое горе. Однажды у матери мужчины диагностировали тяжелое заболевание. Трагедия дала Кейсу толчок заняться собой. Он хотел, чтобы мать им гордилась, и записался в общество худеющих людей, где его приучили к правильному питанию.

Спустя три года мужчина достиг веса в 97 килограммов и чувствует себя вполне здоровым. Он снова начал кататься на велосипеде и вернулся к йоге, а главное — сумел найти свою любовь, о чем раньше и не мечтал.

«Безусловно, лучшее, что случилось со мной после похудения, это встреча с Николь. Когда я стал большим, то не мог себе представить, что когда-нибудь найду любовь, и уже смирился с тем, что умру один. Встретив друг друга, мы стали путешествовать вместе, плавали в Средиземном море, ходили в пешеходную экскурсию по Берлину, и я научился водить машину», — рассказал Фил изданию Daily Mail.

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Он также считает, что похудение помогло ему справиться с коронавирусом. Недавно мужчина почувствовал себя очень плохо, но справился с болезнью, чего, по его мнению, не произошло бы, если он продолжал быть тучным. Добавим, что теперь Кейс передает свой опыт другим, став фуд-блогером.