Руководители парков со всего мира рассказали о том, как коронавирус изменил индустрию

Россия «оживает» после самоизоляции, стали возможны прогулки в общественных местах, открываются парки и скверы. Но как теперь, в условиях эпидемии, они должны функционировать? На данный вопрос отвечает фильм, который сняла некоммерческая организация «Ассоциация по развитию городских парков и общественных пространств» при поддержке федерального министерства строительства.

В данном видео эксперты и организаторы парковой индустрии из России, Беларуси, Великобритании, Швейцарии и других стран мира рассказывают о том, какие меры профилактики коронавируса применяются этим летом. Речь идет и том, что у людей поменялось отношение к природе и городской среде.

Представитель лондонского парка Марк Кэмли отметил, что наметилась важность увеличения числа локальных скверов, чтобы все горожане не стремились в одно центральное общественное пространство. Его поддержал руководитель «Проектной дирекции Минстроя России» Павел Данилов.

«Раньше, особенно в небольших городах, делался один парк, который стягивал к себе все население. Теперь, я думаю, появится необходимость создания или воссоздания локальных парков каждого района. Или более актуальным станет вопрос о благоустройстве небольших городов, потому что будет продолжать развиваться тренд на дистанционную работу, и, соответственно, все, кто может работать дистанционно, не обязаны находиться в крупном мегаполисе, а могут жить в небольших городах с меньшими затратами», — рассуждает специалист.

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Эксперты из других стран выразили надежду, что после карантина рядовые граждане и чиновники осознают важность парков, как стратегических объектов для здоровья и жизнедеятельности людей. И, соответственно, эти объекты начнут больше ценить и увеличиться их финансирование.