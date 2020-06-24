Вопрос адвокату: сможет ли хронический алкоголизм «защитить» Ефремова от сурового наказания

Радио «Комсомольская правда» обсудило с известным адвокатом Леонидом Ольшанским информацию из СМИ о том, что актер Михаил Ефремов страдает хроническим алкоголизмом. Юриста спросили, каким образом это обстоятельство может повлиять на судебное решение по делу о пьяном ДТП, устроенным артистом 8 июня, в результате которого погиб человек.

Ольшанский отметил, что обычно адвокаты в подобных случаях настаивают на том, что их клиент был невменяемым и не отдавал себе отчета в собственных действиях. Но для этого нужен серьезный диагноз: шизофрения, паранойя и тому подобные. Алкоголизм может быть причиной этих расстройств, но сам по себе он не защитит обвиняемого от сурового наказания. А в случае Ефремова психо-неврологический диагноз еще не поставлен.

«Врач должен брать на себя ответственность и писать, говоря простым языком: «Псих ненормальный, не соображает, чего делает, не отдает себе отчета». Это будет заключение экспертизы на стадии следствия, потом будет заключение на стадии суда. В общем, песня еще долгая», — прокомментировал адвокат.

По словам Ольшанского, защита и обвинение по делу могут в разных целях использовать пристрастие актера к алкоголю, все зависит от того, чье ораторское искусство будет сильнее.

Добавим, что несколько дней назад в СМИ прошла информация о том, что судебно-психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым.