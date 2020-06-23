Роспотребнадзор успокоил: комары и мухи не переносят коронавирус

Опубликовав памятку о том, как правильно выбирать и применять репелленты, специалисты Роспотребнадзора отметили, что комары, клещи, москиты и мухи не являются переносчиками нового коронавируса. По их словам, CoViD-19 является респираторным вирусом, то есть основной путь его распространения — воздушно-капельный.

Однако не стоит забывать, что насекомые и клещи могут переносить возбудителей других опасных заболеваний. Поэтому людям стоит пользоваться средствами защиты от них.

Специалисты ведомства отмечают, что синтетические репелленты эффективнее тем, что содержат натуральные ингредиенты. Самое надежное вещество — ДЭТА (англ. DEET), но оно же и весьма токсичное. Менее токсично, но менее эффективно вещество ИР3535 (англ. IR3535), его чаще используют для производства репеллентов для детей.

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Защитные средства, нанесенные на одежду, будут дольше оберегать человека от укусов насекомых, чем нанесенные на кожу. Разница приличная: в первом случае речь идет о нескольких днях защиты, а во втором — о нескольких часах.

Применяя репеллент, найдите в его инструкции информацию о токсичности продукта. Некоторые аэрозоли, например, разрешены для нанесения взрослым людям на кожу и на одежду, а детям — только на одежду. Помните, что кожных репеллентов с длительностью действия более 4 часов, разрешенных для детей, не существует.