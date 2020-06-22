После приема пищи стоит сменить маску: врач рассказал о безопасности при посещении кафе

Если точка общепита открылась, то важно не забывать о социальной дистанции и мытье рук.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал некоторые советы по посещению кафе в период снятия ограничений из-за коронавируса. Некоторые точки общепита в столице, Петербурге и других городах начинают открываться, но в них нужно соблюдать особенную осторожность, так как это места скопления людей.

Врач отметил, что перед приемом пищи стоит тщательно вымыть руки с мылом. Это более надежная защита, чем наскоро обработать кожу антисептиком. Но если первое невозможно, то тогда нужно использовать второе. При выборе заведения для трапезы стоит остановиться на том, где можно качественно помыть руки.

«Пока сидите в кафе, можете снять маску, но по возможности необходимо соблюдать социальную дистанцию. Если сели за столик и сняли маску, например, для того чтобы выпить кофе, то желательно потом использовать новую», — цитирует специалиста АНГ «Москва».

Врач также напомнил, что защитную маску нужно менять каждые два часа, а в жару еще чаще — каждые полчаса, поскольку от влажности этот медицинский аксессуар теряет свои защитные свойства.

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Справка Teleprogramma.pro

Тяжельников Андрей Александрович — главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы, главный врач подведомственной департаменту консультативно-диагностической поликлиники № 121, кандидат медицинских наук. Окончил Красноярскую государственную медицинскую академию, стаж работы — около 20 лет.