На пляж можно без маски: глава Ростуризма рассказала о мерах безопасности летом 2020 года

Отдых и туризм летом 2020 года претерпят множество изменений из-за мер безопасности против распространения коронавируса. Однако на пляж можно будет выходить без защитной маски. Об этом журналистам рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, большинство развлечений не открытом воздухе никак не ограничены, а вот в закрытых помещениях необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

«Лежаки будут регулярно дезинфицироваться. В самих гостиницах рестораны работают с соблюдением социальной дистанции, бассейны тоже», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Догузова отметила, что в течение лета в регионах будет вестись наблюдение, чтобы в местах отдыха не было перегибов в ту или иную сторону. По ее словам, отдых летом 2020-го на российских курортах все-таки состоится, пусть и с некоторыми ограничениями.

Планируется, что туристический сезон стартует в полном объеме с 1 июля. Но уже в июне некоторые объекты могут открыться. Данный вопрос зависит от снятия ограничений в отдельных регионах.

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Добавим, что по официальным данным на 19 июня, в России четыре дня сохраняется положительная динамика по заболеваемости новым коронавирусом. За сутки зафиксировано 7972 новых заразившихся и 10443 выздоровевших.