«Рисков пока достаточно»: российские чиновники готовятся к возвращению коронавируса осенью

Европа готовится к возвращению коронавируса. 18 июня директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге рассказал на брифинге в Копенгагене, что эпидемия CoViD-19 может снова захлестнуть Старый Свет, и поэтому странам необходимо усиливать структуры эпиднадзора.

«Нам следует надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, а именно: к вероятному возвращению CoViD-19, которое может охватить страны, регионы, города и отдельные районы», — цитирует медицинского чиновника ТАСС.

По его словам, несмотря на смягчение ситуации, странам нужно активно проводить тестирование и отслеживать контакты инфицированных лиц, чтобы избежать введения нового карантина. Клюге отметил, что в нескольких территориях открытие школ привело к локальным скачкам числа случаев заболевания, а поэтому нужно снимать ограничительные меры с большой осторожностью.

Что касается России, то отечественные чиновники тоже готовятся ко второй волне инфекции, которая может прийти осенью. 18 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала журналистам, что подготовка к такому варианту развития событий уже идет.

«В летнее время мы надеемся, что всеми мерами сократим интенсивность эпидпроцесса. Но пока рисков, что он вернется в фазе своего подъема и развития в осеннюю пору, пока достаточно», — цитирует главного санитарного врача России ТАСС.

Добавим, что уже в течении трех дней в нашей стране наблюдается положительная динамика заболеваемости, то есть количество выздоровевших превышает число новых больных. По официальным данным на 18 июня, за сутки коронавирус выявлен у 7790 россиян, при этом выздоровел 9621 человек. Число активных случаев стало ниже отметки в 240 тысяч.